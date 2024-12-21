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Что известно об атаке БПЛА в Казани

Возгорание зафиксировали в жилых домах в Казани в результате атаки беспилотников. Проводится эвакуация. К месту ЧП прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: ТАСС

Подробности ЧП

  • Атака БПЛА произошла на территории Советского, Кировского и Приволжского районов Казани. Там произошло возгорание в жилых домах.
  • Пострадавших в результате ЧП нет.
  • Проводится эвакуация жителей. Выборочно эвакуируют школы.
  • К месту ЧП выехали все оперативные службы, в готовность приведены также коммунальные службы.
  • В аэропорту Казани ввели временные ограничения. План «Ковер» введен в Ижевске, полеты приостановлены из-за атаки в Татарстане.

Реакция властей

  • На месте атаки развернули оперативный штаб.
  • Силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие, при звуке сигнала тревоги одеться и спуститься вниз на первые этажи зданий, в подвалы.
  • Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место атаки беспилотников по домам в Казани. Штаб докладывает ему оперативную информацию.
  • По поручению Минниханова на место также выехал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сообщение Минобороны

  • Российские средства противовоздушной обороны около 7:50 мск уничтожили над Татарстаном украинский беспилотник.