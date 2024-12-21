Что известно об атаке БПЛА в Казани

Подробности ЧП
- Атака БПЛА произошла на территории Советского, Кировского и Приволжского районов Казани. Там произошло возгорание в жилых домах.
- Пострадавших в результате ЧП нет.
- Проводится эвакуация жителей. Выборочно эвакуируют школы.
- К месту ЧП выехали все оперативные службы, в готовность приведены также коммунальные службы.
- В аэропорту Казани ввели временные ограничения. План «Ковер» введен в Ижевске, полеты приостановлены из-за атаки в Татарстане.
Реакция властей
- На месте атаки развернули оперативный штаб.
- Силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие, при звуке сигнала тревоги одеться и спуститься вниз на первые этажи зданий, в подвалы.
- Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место атаки беспилотников по домам в Казани. Штаб докладывает ему оперативную информацию.
- По поручению Минниханова на место также выехал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Сообщение Минобороны
- Российские средства противовоздушной обороны около 7:50 мск уничтожили над Татарстаном украинский беспилотник.