Пробы морской воды на пляжах Анапы показали соответствие нормам

На фоне загрязнения береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе и Анапе специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг состояния окружающей среды. Проверки охватывают качество атмосферного воздуха, питьевой воды и воды в открытых водоемах, с акцентом на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола. Параллельно осуществляется контроль за работой полевых кухонь. Ситуация остается под наблюдением регионального управления Роспотребнадзора.