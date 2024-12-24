Пробы морской воды на пляжах Анапы показали соответствие нормам

Лабораторные исследования морской воды, отобранной на пляжах Анапы после происшествия с танкерами, перевозившими нефтепродукты, подтвердили соответствие проб санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Места отбора воды включали пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, территории санатория «Высокий берег» и центрального пляжа Анапы. По итогам проведенных анализов установлено, что все образцы соответствуют установленным санитарным требованиям.
На фоне загрязнения береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе и Анапе специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг состояния окружающей среды. Проверки охватывают качество атмосферного воздуха, питьевой воды и воды в открытых водоемах, с акцентом на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола. Параллельно осуществляется контроль за работой полевых кухонь. Ситуация остается под наблюдением регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее у берегов Новороссийска в Краснодарском крае обнаружили тела шести погибших дельфинов.