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Пробы морской воды на пляжах Анапы показали соответствие нормам

Все образцы соответствуют установленным санитарным требованиям.

Источник: Аргументы и факты

Лабораторные исследования морской воды, отобранной на пляжах Анапы после происшествия с танкерами, перевозившими нефтепродукты, подтвердили соответствие проб санитарным нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Места отбора воды включали пляжи станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, территории санатория «Высокий берег» и центрального пляжа Анапы. По итогам проведенных анализов установлено, что все образцы соответствуют установленным санитарным требованиям.

На фоне загрязнения береговой линии нефтепродуктами в Темрюкском районе и Анапе специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный мониторинг состояния окружающей среды. Проверки охватывают качество атмосферного воздуха, питьевой воды и воды в открытых водоемах, с акцентом на содержание нефтепродуктов, предельных углеводородов и ксилола. Параллельно осуществляется контроль за работой полевых кухонь. Ситуация остается под наблюдением регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее у берегов Новороссийска в Краснодарском крае обнаружили тела шести погибших дельфинов.