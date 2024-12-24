В Новошахтинске мужчина уснул с сигаретой и устроил пожар в квартире

В Новошахтинске житель двухэтажного дома уснул с сигаретой и устроил пожар, из-за которого пришлось эвакуировать людей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 22 декабря на улице 40 лет Октября. Вызов поступил около 8:19, в 8:44 все потушили на 3 кв. метрах.
— На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Во время тушения из дома эвакуировали двух человек. В итоге пострадавших не было, но в квартире на первом этаже, где был пожар, потребуется провести ремонт, — прокомментировали в экстренной службе.
Спасатели напоминают жителям Дона: курить лежа нельзя, также нужно всегда использовать пепельницу. Кроме этого, всем советуют оборудовать жилье пожарным извещателем и приобрести огнетушитель.