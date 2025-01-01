Перебои с электричеством начались в столице Молдавии Кишинёве

Квартиры превращаются в морозильные камеры, люди пытаются обогреваться всеми возможными способами. Причина — анонсированная ранее остановка поставок российского газа из-за долга перед РФ.
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— Со слов местных, газ отключили в 7 утра. Молдавская ГРЭС перешла на уголь, но это не особо помогло.
— В Приднестровье отключили централизованное отопление и горячую воду, сообщили представители компании «Тирастеплоэнерго».
— Также свет, тепло и ГВС пропало в посёлках и сёлах. В основном пострадали люди, проживающие в частных домах и квартирах с автономным отоплением. В жилплощадях без автономного отопления газ пока есть.
— Со слов жителя Кишинёва, в городе перестали работать троллейбусы. Тоже из-за отсутствия электричества в городе.
— Температура в Тирасполе — до +6. В домах ощущается как ночная — до −4. Порядка 80% электроэнергии в Молдавии обеспечивает государственная районная электростанция в Тирасполе. Которая практически перестала работать.
— Тем временем на Украине заявили, что цена на газ для рядового гражданина вырастет в 4 раза.
28 декабря стало известно, что с 1 января «Газпром» останавливает поставки газа в Молдавию за долги. До этого Незалежная отказалась продлевать контракт на транзит российского газа. Поставки также прекратились сегодня утром.