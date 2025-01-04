Life.ru узнал личность владельца автомобиля, упавшего в Москву-реку

По данным телеграм-канала, машина зарегистрирована на 43-летнего Анатолия К. Он приобрёл иномарку 2015 года выпуска осенью 2020 года и являлся её вторым владельцем. За время эксплуатации мужчина единожды попадал в ДТП. Последнее техническое обслуживание автомобиля было проведено в ноябре, на тот момент пробег составлял около 143 тысяч километров.