Заставили воровать у близких: 19-летняя девушка отдала мошенникам 4,7 млн рублей

Девушка — жительница соседнего Башкортостана. В мае прошлого года она попалась на удочку мошенников, суливших крупную прибыль от инвестиций. Девушка вложила в воображаемые инвестиции свои сбережения, уговорила сестру и знакомого оформить кредиты. А потом приехала в гости к семье в Златоуст и тайком оформила на родственницу кредиты в общей сложности на 3 млн рублей.