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Заставили воровать у близких: 19-летняя девушка отдала мошенникам 4,7 млн рублей

В Златоусте обманутая мошенниками девушка украла у родственницы 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Златоусте по подозрению в похищении денег задержали 19-летнюю девушку. Но оказалось, что она — жертва аферистов.

Девушка — жительница соседнего Башкортостана. В мае прошлого года она попалась на удочку мошенников, суливших крупную прибыль от инвестиций. Девушка вложила в воображаемые инвестиции свои сбережения, уговорила сестру и знакомого оформить кредиты. А потом приехала в гости к семье в Златоуст и тайком оформила на родственницу кредиты в общей сложности на 3 млн рублей.

За несколько месяцев мошенникам удалось получить 4,7 млн рублей. Потом родственница узнала, что кто-то повесил на нее кредиты.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращения женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве.