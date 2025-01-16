Заставили воровать у близких: 19-летняя девушка отдала мошенникам 4,7 млн рублей

В Златоусте по подозрению в похищении денег задержали 19-летнюю девушку. Но оказалось, что она — жертва аферистов.
Девушка — жительница соседнего Башкортостана. В мае прошлого года она попалась на удочку мошенников, суливших крупную прибыль от инвестиций. Девушка вложила в воображаемые инвестиции свои сбережения, уговорила сестру и знакомого оформить кредиты. А потом приехала в гости к семье в Златоуст и тайком оформила на родственницу кредиты в общей сложности на 3 млн рублей.
За несколько месяцев мошенникам удалось получить 4,7 млн рублей. Потом родственница узнала, что кто-то повесил на нее кредиты.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, после обращения женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве.