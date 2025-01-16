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Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Батухана Точиева, обвиняемого в совершении теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила решение судья Евгения Николаева. Срок ареста установлен до 17 февраля.

О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.

Падиев также арестован до 17 февраля. Вину он не признал.

Оба обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатки организованной группой), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки организованной группой) УК РФ.

По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.

На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.