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В Богородске потушили пожар в многоквартирном доме после взрыва газа

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в многоквартирном доме Богородска, который начался после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Нижегородской области.

Источник: Life.ru

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 124 человека и 35 единиц техники, в том числе 56 человек, 14 единиц техники от МЧС.

Ликвидированный пожар в доме в Богородске после взрыва газа. Видео © Предоставлено пресс-службой МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Взрыв был такой силы, что повредил крышу и разрушил межквартирные перегородки.

Напомним, взрыв газа произошёл в жилом доме Богородска на улице Огарёва вечером 17 января. Пожарные успели спасти из огня семь человек, еще 16 жильцов были эвакуированы. Погиб один человек, ещё один житель дома пострадал.