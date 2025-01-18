В Богородске потушили пожар в многоквартирном доме после взрыва газа

Для ликвидации последствий возгорания привлекались 124 человека и 35 единиц техники, в том числе 56 человек, 14 единиц техники от МЧС.
Ликвидированный пожар в доме в Богородске после взрыва газа. Видео © Предоставлено пресс-службой МЧС России.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Взрыв был такой силы, что повредил крышу и разрушил межквартирные перегородки.
Напомним, взрыв газа произошёл в жилом доме Богородска на улице Огарёва вечером 17 января. Пожарные успели спасти из огня семь человек, еще 16 жильцов были эвакуированы. Погиб один человек, ещё один житель дома пострадал.