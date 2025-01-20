Автобус с 25 пассажирами съехал с трассы под Екатеринбургом

Сотрудники екатеринбургской ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП на Дублере Сибирского тракта, где утром 20 января съехал с трассы частный автобус марки Volvo.
Водитель автобуса, следуя в сторону Екатеринбурга, обнаружил спущенное колесо и принял решение съехать на обочину для устранения неисправности. После ремонта он продолжил движение, однако не смог удержать транспортное средство под контролем, что привело к съезду с проезжей части.
«Никто из пассажиров не пострадал», — сообщили в Госавтоинспекции.