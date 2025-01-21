Двое жителей Волгоградской области лишились средств из-за телефонных мошенников

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в отделение полиции с заявлением на действия телефонных мошенников обратилась безработная жительница Городищенского района.
По ее словам, с ней через мессенджер связался неизвестный человек, представившийся специалистом по торгам на валютной бирже. Мужчина предложил девушке увеличить доход, пообещав при этом гарантированную и беспроигрышную прибыль.
В течение двух месяцев волгоградка оформляла кредиты и переводила их на онлайн-кошелек, который контролировали мошенники. Общая сумма переводов составила 3 миллиона рублей.
Однако, обещанной прибыли девушка так и не получила. Деньги, вложенные в «прибыльное дело», ей также не удалось вернуть, вследствие чего она обратилась за помощью к полиции.
Аналогичный случай произошел в Волжском, только на этот раз жертвой злоумышленников стал 51-летний слесарь-ремонтник. Ему позвонил человек, который представился сотрудником Центрального банка России.
Он убедил мужчину перевести деньги на так называемый «безопасный» счет, пообещав отменить несанкционированные переводы. Для этого житель Волжского оформил кредит на сумму 1 миллион рублей и перевел деньги через банкомат.
Полиция Волгоградской области в очередной раз призвала жителей региона быть бдительными и рекомендовала не переводить деньги на неизвестные счета.