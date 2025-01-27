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Жуткое ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области: погибли два человека

Жуткое ДТП на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области — погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Златоустовском городском округе.

Все произошло утром 27 января на 1747 километре дороги Москва — Челябинск.

Предварительная картина случившегося: 38-летний водитель Nissan Х-trail при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Lada Granta, за управлением которой был мужчина 1975 года рождения.

В результате водитель отечественного автомобиля и и его пассажир, мужчина 1972 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Водитель иномарки с телесными повреждениями эвакуирован в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.