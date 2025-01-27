Жуткое ДТП на федеральной трассе М-5 в Челябинской области: погибли два человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Златоустовском городском округе.
Все произошло утром 27 января на 1747 километре дороги Москва — Челябинск.
Предварительная картина случившегося: 38-летний водитель Nissan Х-trail при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Lada Granta, за управлением которой был мужчина 1975 года рождения.
В результате водитель отечественного автомобиля и и его пассажир, мужчина 1972 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Водитель иномарки с телесными повреждениями эвакуирован в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.