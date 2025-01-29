В Хабаровске двух мужчин задержали с краснокнижными кречетами

«В январе 2025 года в квартире дома по улице Фрунзе в городе Хабаровске сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружены четыре особи птицы кречет, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу, которые двумя мужчинами планировались к реализации за пределами Российской Федерации. Мужчины задержаны на месте», — проинформировали в управлении.
Птицам был введен препарат для временного усыпления, чтобы провести их беспрепятственную транспортировку. Спасти кречетов не удалось.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных). Им предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
Правоохранители осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и другие процессуальные действия.