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В Хабаровске двух мужчин задержали с краснокнижными кречетами

ХАБАРОВСК, 29 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске задержали двух мужчин за попытку продать за границу краснокнижных кречетов. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Источник: РИА "Новости"

«В январе 2025 года в квартире дома по улице Фрунзе в городе Хабаровске сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружены четыре особи птицы кречет, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу, которые двумя мужчинами планировались к реализации за пределами Российской Федерации. Мужчины задержаны на месте», — проинформировали в управлении.

Птицам был введен препарат для временного усыпления, чтобы провести их беспрепятственную транспортировку. Спасти кречетов не удалось.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных). Им предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Правоохранители осмотрели место происшествия. Назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и другие процессуальные действия.

СК
флора и фауна