В Хабаровске двух мужчин задержали с краснокнижными кречетами

«В январе 2025 года в квартире дома по улице Фрунзе в городе Хабаровске сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружены четыре особи птицы кречет, принадлежащей к видам, занесенным в Красную книгу, которые двумя мужчинами планировались к реализации за пределами Российской Федерации. Мужчины задержаны на месте», — проинформировали в управлении.