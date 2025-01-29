В Ростове женщина погибла при пожаре в заброшенном кафе

Трагедия случилась вечером 28 января на улице Нозадзе, 2 В.
По предварительным данным, трое бездомных развели огонь в бесхозном здании, чтобы согреться. Около 23:00 столб дыма заметили жители соседних домов. Вскоре на вызов приехали пожарные. К тому моменту пламя охватило около 35 квадратных метров.
На входе в кафе спасателей ждали двое пострадавших мужчин. Во время тушения огня сотрудники обнаружили тело женщины. Она не успела выбраться из горящего здания.
— Личности пострадавших и погибших устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.