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В Ростове женщина погибла при пожаре в заброшенном кафе

В Ростове-на-Дону женщина погибла при пожаре в заброшенном кафе.

Трагедия случилась вечером 28 января на улице Нозадзе, 2 В.

По предварительным данным, трое бездомных развели огонь в бесхозном здании, чтобы согреться. Около 23:00 столб дыма заметили жители соседних домов. Вскоре на вызов приехали пожарные. К тому моменту пламя охватило около 35 квадратных метров.

На входе в кафе спасателей ждали двое пострадавших мужчин. Во время тушения огня сотрудники обнаружили тело женщины. Она не успела выбраться из горящего здания.

— Личности пострадавших и погибших устанавливаются, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

пожары