Сибиряка признали виновным в госизмене и поджоге военкомата в Братске

Житель Братска признан виновным в госизмене поджоге военкомата. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Иркутской области, парень осенью 2022 года самостоятельно вышел на контакт с членами террористической организации и перевел им деньги. Дальше ему выслали инструкции по подготовке теракта. Он собрал необходимые вещи, и в январе 2023 года поджег здание военкомата в Братске.