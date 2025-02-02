Сибиряка признали виновным в госизмене и поджоге военкомата в Братске

Житель Братска признан виновным в госизмене поджоге военкомата. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Иркутской области, парень осенью 2022 года самостоятельно вышел на контакт с членами террористической организации и перевел им деньги. Дальше ему выслали инструкции по подготовке теракта. Он собрал необходимые вещи, и в январе 2023 года поджег здание военкомата в Братске.
— На основании собранных доказательств в рамках трёх возбужденных уголовных дел фигуранту были предъявлены обвинения по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба). С момента задержания он находился под стражей, — поделились в ведомстве.
По решению суда сибиряку дали 18 лет лишения свободы. Первые пять лет он пробудет в обычной тюрьме, остальную часть в колонии строго режима. По освобождению ему ограничена свобода на 1,5 года. Приговор еще не вступил в законную силу.