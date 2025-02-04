16-летнюю школьницу-закладчицу поймали во Владивостоке по горячим следам

16-летняя девушка-подросток связалась с кураторами онлайн и получила задание прятать запрещенку в различных укромных местах во Владивостоке. Работала она в паре с 18-летним ранее судимым парнем, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
О противоправной деятельности узнали сотрудники отряда «Тигр-Правопорядок» и МВД благодаря анонимной наводке. Закладчицу задержали с семью порциями психоделических веществ в лесном массиве.
По факту происшествия завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Ранее «КП» писала, что у жителя Уссурийска изъяли более 4,5 кг наркотика растительного происхождения.