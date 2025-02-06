20-летнего свердловчанина подозревают в киберпреступлениях

«Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, утерявшим свой мобильный телефон, или в розыске без вести пропавших граждан, — сообщил полковник Горелых. — В ходе общения он предлагал установить специальное программное обеспечение. Как правило, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, узнав, что кто-то готов оказать содействие в решении их проблемы, воспринимают такие предложения как свет в конце тоннеля».