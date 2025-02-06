20-летнего свердловчанина подозревают в киберпреступлениях

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Задержанный ранее не был судим, не трудоустроен. Подозревается в хищении денежных средств с банковских карт граждан с использованием вредоносных компьютерных программ для операционной системы «Андроид».
«Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, утерявшим свой мобильный телефон, или в розыске без вести пропавших граждан, — сообщил полковник Горелых. — В ходе общения он предлагал установить специальное программное обеспечение. Как правило, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, узнав, что кто-то готов оказать содействие в решении их проблемы, воспринимают такие предложения как свет в конце тоннеля».
После установления приложения телефон начинал вести себя некорректно, со счетом пропадали сбережения. Установлено 12 потерпевших. Точный ущерб будет выяснен позже.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дал признательные показания.