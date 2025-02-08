В Свердловской области в пожаре погиб человек

В Свердловской области, в поселке Кушвинского округа, вечером 7 февраля вспыхнул пожар. В ходе тушения пожара в доме обнаружили труп. Информацию о погибшем пока не предоставили.
20:58 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании. Горел частный дом и надворные постройки на площади 72 квадратных метра.
Пожар тушили больше часа. В 22:16 пожарные локализовали пожар, а в 22:25 огнеборцы ликвидировали огонь. В тушении пожара участвовали 7 специалистов и 2 единицы техники.
— Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, — сообщили в МЧС Свердловской области.