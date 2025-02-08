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В Свердловской области в пожаре погиб человек

На Урале в доме вспыхнул пожар, и унес за собой жизнь.

Источник: МЧС РФ

В Свердловской области, в поселке Кушвинского округа, вечером 7 февраля вспыхнул пожар. В ходе тушения пожара в доме обнаружили труп. Информацию о погибшем пока не предоставили.

20:58 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании. Горел частный дом и надворные постройки на площади 72 квадратных метра.

Пожар тушили больше часа. В 22:16 пожарные локализовали пожар, а в 22:25 огнеборцы ликвидировали огонь. В тушении пожара участвовали 7 специалистов и 2 единицы техники.

— Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели, — сообщили в МЧС Свердловской области.

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