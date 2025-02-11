Владельца «Крокус Сити Холла» признали потерпевшим по делу о теракте

В начале февраля адвокат одного из обвиняемых Олег Власов сообщил о завершении расследования уголовного дела, оно длилось менее года. Как передавал «Коммерсантъ», всего в деле более ста томов, но обвиняемым для ознакомления предоставят только данные, касающиеся непосредственно их самих. В марте оно должно поступить в Генпрокуратуру на утверждение, а к годовщине теракта — во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, писала газета.