Из-за обрушения шахты создана правительственная комиссия

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает пресс-служба правительства.
Вице-премьеру Канату Бозумбаеву поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций.
Как сообщалось, 17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте.
«За зоной обрушения остались 7 работников шахты. В настоящее время спасательными отделениями ТОО “АСС Сериктес” проводятся аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении МЧС.
На базе Командного центра МЧС и ДЧС области Ұлытау развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа «горячей линии». Номер телефона:
На месте происшествия находятся председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций Серик Джунисбеков, начальник ДЧС области Ұлытау Есен Байыров, заместитель председателя КПБ МЧС Кенгербай Есенеев.