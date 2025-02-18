Из-за обрушения шахты создана правительственная комиссия

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает пресс-служба правительства.