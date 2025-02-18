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Из-за обрушения шахты создана правительственная комиссия

Возглавил комиссию заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Источник: Пресс-служба МЧС

Создана правительственная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Улытау. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, сообщает пресс-служба правительства.

Вице-премьеру Канату Бозумбаеву поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций.

Как сообщалось, 17 февраля 2025 года на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте.

«За зоной обрушения остались 7 работников шахты. В настоящее время спасательными отделениями ТОО “АСС Сериктес” проводятся аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении МЧС.

На базе Командного центра МЧС и ДЧС области Ұлытау развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа «горячей линии». Номер телефона: 8 (7172) 55−96−21.

На месте происшествия находятся председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций Серик Джунисбеков, начальник ДЧС области Ұлытау Есен Байыров, заместитель председателя КПБ МЧС Кенгербай Есенеев.

МЧС