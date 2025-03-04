Полицейские сняли с рейса Челябинск — Москва пьяного авиадебошира

Сообщается, что 55-летний житель российской столицы Москвы прибыл на посадку с бутылкой спиртного напитка в руках. Представители авиакомпании сделали ему замечание и попросили убрать алкоголь, но пассажир отказался. В результате чего гостю столицы отказали в посадке и перелете.
Стражи порядка доставили задержанного в дежурную часть линейного отдела и направили на освидетельствование.
«В выдыхаемом воздухе мужчины обнаружено 0,83 мг/л алкоголя», — говорят в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.
В отношении нарушителя составлен протокол по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ. В качестве наказания москвичу назначен штраф.