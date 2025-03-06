На Поляковском шоссе в Таганроге после серьезного ДТП погиб 21-летний водитель

В Таганроге 21-летнего водителя, оказавшегося на дороге после ДТП, сбила машина. Пострадавший погиб на месте, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел около 23 часов ночи 5 марта на Поляковском шоссе. Предварительно, водитель автомобиля «ВАЗ 21083» передвигал свою машину, пытаясь убрать с проезжей части. В этот момент на транспорт налетела легковушка Opel Astra.
После столкновения 21-летнего водителя «ВАЗа» отбросило на встречную полосу, где на него наехал «ВАЗ 2110», который объезжал Opel Astra.
— Обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя выполнять резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.