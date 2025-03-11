Клиентка стала лысеть: в Уфе следователи проверят косметологическую клинику

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в феврале этого года девушке была проведена процедура — мезотерапия волосистой части головы. После чего пациентка почувствовала резкое ухудшение самочувствия и была госпитализирована с диагнозом «бактериальная инфекция». В соцсетях отмечалось, что девушка после процедуры стала лысеть.
Сейчас проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, степени тяжести причинённого вреда здоровью и соответствия оказанных услуг требованиям безопасности.
Ранее сообщалось, что виновнику ДТП в Башкирии предстоит отбыть 5 лет лишения свободы.