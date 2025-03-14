Три человека пострадали в ДТП с большегрузом в Ростовской области

В Ростовской области три человека пострадали после столкновения кроссовера Kia Sportage и тягача MAN с автопоездом. Это произошло сегодня, 14 марта, на трассе село Самбек — поселок Матвеев Курган, сообщают в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, в месте где это не запрещено, и по касательной столкнулся с попутным автомобилем MAN, который поворачивал налево. После этого легковая иномарка съехала с дороги.
— В результате 62-летний водитель Kia Sportage, его 60-летний пассажир и 48-летний мужчина, управлявший автомобилем MAN, были госпитализированы. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, — уточняют в информации Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят строго придерживаться ПДД, а также избегать опасных маневров, сопряженных с обгоном или выездом на встречную полосу.