В Селидово уничтожены диверсанты ВСУ в форме российских солдат

ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в российской форме в районе Селидово.
Около Селидово в ДНР были уничтожены диверсанты ВСУ, одетые в российскую форму, сообщил замкомандира одного из батальонов российской армии с позывным «Богдан». По его словам, диверсионно-разведывательная группа пыталась подойти к позициям ВС РФ ночью, но была обнаружена и ликвидирована.
«Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем — и все оказались “двухсотыми” (были уничтожены — прим. URA.RU). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками», — рассказал «Богдан» в беседе с РИА Новости.
В ходе обыска тел уничтоженных диверсантов российские военные обнаружили скрытые символы Украины и Евросоюза, что указывает на планы диверсантов провести пиар-акцию. По словам «Богдана», среди символов были флаги Украины и ЕС. «Какая-то очередная пиар-акция… То есть куда-то заскочить, … повесить флаг, … снять видео … и, конечно, сделать ноги», — отметил военный.