В Селидово уничтожены диверсанты ВСУ в форме российских солдат

«Было пару случаев попытки захода ДРГ на наши позиции. Одни из них шли-шли, так сказать, ночью не дошли. Наши парни их встретили плотным огнем — и все оказались “двухсотыми” (были уничтожены — прим. URA.RU). И шли в нашей форме, с нашими опознавательными знаками», — рассказал «Богдан» в беседе с РИА Новости.