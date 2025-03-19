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Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

В аэропорту Чкаловского недавно приземлился самолет, на борту которого находились 175 военнослужащих России, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Самолет успешно приземлился в аэропорту Чкаловского.

В аэропорту Чкаловского недавно приземлился самолет, на борту которого находились 175 военнослужащих России, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, был проведен обмен пленными между Россией и Украиной на условиях один к одному, где каждая сторона передала другой 175 человек. В дополнение к этому, Россия в знак гуманитарного жеста передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждались в немедленной медицинской помощи, пишет ТАСС.

Возвращенные военные пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, подведомственных Минобороны России. Отмечается, что в процессе возвращения пленных Российской Федерации активное участие принимали ОАЭ.

Обмен пленными между Россией и Украиной, в результате которого были освобождены 175 российских военнослужащих, произошел после длительных переговоров. Все возвращенные военные были временно размещены в Беларуси, где им предоставлялись необходимая медицинская помощь и возможность связаться с родными, перед тем как их доставили в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.