Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Самолет успешно приземлился в аэропорту Чкаловского.
В аэропорту Чкаловского недавно приземлился самолет, на борту которого находились 175 военнослужащих России, освобожденных из украинского плена. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».
По информации, предоставленной Министерством обороны РФ, был проведен обмен пленными между Россией и Украиной на условиях один к одному, где каждая сторона передала другой 175 человек. В дополнение к этому, Россия в знак гуманитарного жеста передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждались в немедленной медицинской помощи, пишет ТАСС.
Возвращенные военные пройдут необходимое лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях, подведомственных Минобороны России. Отмечается, что в процессе возвращения пленных Российской Федерации активное участие принимали ОАЭ.
Обмен пленными между Россией и Украиной, в результате которого были освобождены 175 российских военнослужащих, произошел после длительных переговоров. Все возвращенные военные были временно размещены в Беларуси, где им предоставлялись необходимая медицинская помощь и возможность связаться с родными, перед тем как их доставили в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.