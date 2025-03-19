Самолет с вернувшимися из плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Обмен пленными между Россией и Украиной, в результате которого были освобождены 175 российских военнослужащих, произошел после длительных переговоров. Все возвращенные военные были временно размещены в Беларуси, где им предоставлялись необходимая медицинская помощь и возможность связаться с родными, перед тем как их доставили в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.