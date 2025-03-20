Инспекторы ДПС спасли людей из горящей машины в Ростовской области

В Ростовской области двое инспекторов ДПС спасли людей из полыхающей машины. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Оказалось, что инцидент произошел еще 12 марта, во время футбольного матча на «Ростов Арене». Правоохранители тогда дежурили в районе развязки улицы Слюсаря и Восточного Шоссе.
Мужчины увидели горящую Audi и сразу же поспешили на помощь. Разбив окна транспорта, они эвакуировали четырех пассажиров.
Благодаря смелым и решительным действиям, пострадавшие были спасены и не получили серьезных травм, — отметили в Госавтоинспекции.
Известно, что помощь пассажирам иномарки оказали автоинспекторы, капитаны полиции Петр Фоменко и Тигран Арутюнян.