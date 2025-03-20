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Инспекторы ДПС спасли людей из горящей машины в Ростовской области

Четырех человек из полыхающей машины спасли инспекторы ДПС в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое инспекторов ДПС спасли людей из полыхающей машины. Об этом рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Оказалось, что инцидент произошел еще 12 марта, во время футбольного матча на «Ростов Арене». Правоохранители тогда дежурили в районе развязки улицы Слюсаря и Восточного Шоссе.

Мужчины увидели горящую Audi и сразу же поспешили на помощь. Разбив окна транспорта, они эвакуировали четырех пассажиров.

Благодаря смелым и решительным действиям, пострадавшие были спасены и не получили серьезных травм, — отметили в Госавтоинспекции.

Известно, что помощь пассажирам иномарки оказали автоинспекторы, капитаны полиции Петр Фоменко и Тигран Арутюнян.