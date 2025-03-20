Свердловские спасатели за сутки ликвидировали 5 пожаров

Также спасатели реагировали на шесть ДТП. В результате ДТП пострадали восемь человек, один человек погиб. Были спасены два человека.
В Свердловской области открыты 143 места массового выхода людей на лед, а также 14 ледовых переправ. За сутки были закрыты две ледовые переправы на реке Тавда в Таборинском МО.
Три пожара произошло в жилом секторе. Сотрудники МЧС спасли одного человека.
В Тугулыме на улице Железнодорожной сгорел частный жилой дом. В деревне Голякова Слободо-Туринского МР на площади 30 квадратных метров горела частная баня. В Екатеринбурге на улице Мира горели личные вещи в квартире на четвертом этаже 6-этажного жилого дома.
20% пожаров приходится на короткое замыкание электропроводки.
Как сообщалось ранее, 20 марта в свердловском селе Лая, на улице 2-я Каменская, произошел пожар в частном доме. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшей женщины.