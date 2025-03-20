Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские спасатели за сутки ликвидировали 5 пожаров

За прошедшие сутки сотрудники ГУ МЧС РФ по Свердловской области ликвидировали 5 пожаров.

Также спасатели реагировали на шесть ДТП. В результате ДТП пострадали восемь человек, один человек погиб. Были спасены два человека.

В Свердловской области открыты 143 места массового выхода людей на лед, а также 14 ледовых переправ. За сутки были закрыты две ледовые переправы на реке Тавда в Таборинском МО.

Три пожара произошло в жилом секторе. Сотрудники МЧС спасли одного человека.

В Тугулыме на улице Железнодорожной сгорел частный жилой дом. В деревне Голякова Слободо-Туринского МР на площади 30 квадратных метров горела частная баня. В Екатеринбурге на улице Мира горели личные вещи в квартире на четвертом этаже 6-этажного жилого дома.

20% пожаров приходится на короткое замыкание электропроводки.

Как сообщалось ранее, 20 марта в свердловском селе Лая, на улице 2-я Каменская, произошел пожар в частном доме. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшей женщины.