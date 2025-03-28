Задымление произошло в музее Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке

— Причины происшествия выясняются, на месте работает специальная комиссия. Сотрудники музея, музейные предметы и интерьеры Музея не пострадали, — написали в Telegram-канале Третьяковки.
В музее также выразили благодарность сотрудникам МЧС, которые приняли участие в тушении пожара.
23 марта деревянное здание загорелось на площади в 200 квадратных метров рядом с усадьбой в парке Лямина в подмосковной Яхроме. Здание, где произошло возгорание, не использовалось и не находилось в эксплуатации на момент происшествия.