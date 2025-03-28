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Задымление произошло в музее Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке

Утром в административном помещении на первом этаже Музея Павла и Сергея Третьяковых в 1-м Голутвинском переулке возникло задымление. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Источник: РИА "Новости"

— Причины происшествия выясняются, на месте работает специальная комиссия. Сотрудники музея, музейные предметы и интерьеры Музея не пострадали, — написали в Telegram-канале Третьяковки.

В музее также выразили благодарность сотрудникам МЧС, которые приняли участие в тушении пожара.

23 марта деревянное здание загорелось на площади в 200 квадратных метров рядом с усадьбой в парке Лямина в подмосковной Яхроме. Здание, где произошло возгорание, не использовалось и не находилось в эксплуатации на момент происшествия.