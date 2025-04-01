Опасность рядом: змеи активизировались в Казахстане

Шарлатаны обещают вылечить от болезней людей, находящихся в беде и готовых на все для спасения своих близких и себя. Если бы хоть один из предлагаемых ими способов «лечения» с помощью змей мог излечить больного, например, от рака (наиболее часто встречающийся вид обмана), то официальная медицина начала бы это использовать. Но нет ни одного случая доказанного излечения. Зато от такого метода есть реальная опасность отравиться, заразиться и приобрести новые болезни. Змеи могут быть переносчиками паразитов, различных болезней. Во-первых, псевдолекари ведут свою работу незаконно, изымая животных из природы и уничтожая в некоторых местах змей полностью. Во-вторых, это живодеры, которые держат животных в ужасных условиях, и они погибают от жажды и голода. В-третьих, по их вине больные теряют драгоценное время, которое могли бы направить на эффективное лечение.