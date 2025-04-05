Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Столовую № 1» в Москве закрыли из-за отравления посетителей

Роспотребнадзор сообщил, что Столовую 1 на улице Рождественка в центре Москвы закрыли на 90 суток из-за двух случаев острого гастроэнтерита у посетителей. Суд приостановил работу заведения 2 апреля.
Источник: РИА "Новости"

Как уточнил Роспотребнадзор в Telegram-канале, продукты собственного производства в «Столовой № 1» хранились без маркировок о дате изготовления и сроках годности. Кроме того, в производственных помещениях отмечены следы грязи, а холодильники не оборудованы термометрами.

Ведомство указало, что протокол в отношении ООО «Моседа» составлен 25 марта. 28 марта Мещанский суд Москвы зарегистрировал его, 2 апреля вынес решение о приостановке работы «Столовой № 1» на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП РФ).