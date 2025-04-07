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В Новосибирской области за неделю произошло 119 пожаров

Два человека получили травмы, обошлось без погибших.

Источник: МЧС РФ

119 пожаров произошло в Новосибирской области с 31 марта по 6 апреля. Об этом в понедельник, 7 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Крупные пожары были потушены 4 и 5 числа в селе Новолуговом и на улице Станционной в Ленинском районе мегаполиса. В первом случае горели два частных дома и надворные постройки. Во втором — крыша и третий этаж неэксплуатируемого строения на общей площади 200 кв. м. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Всего за неделю в пожарах получили травмы два человека, погибших нет. Двух жителей области удалось спасти сотрудникам МЧС.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что три жилых дома пострадали при пожаре под Новосибирском.