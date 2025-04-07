В Новосибирской области за неделю произошло 119 пожаров

Крупные пожары были потушены 4 и 5 числа в селе Новолуговом и на улице Станционной в Ленинском районе мегаполиса. В первом случае горели два частных дома и надворные постройки. Во втором — крыша и третий этаж неэксплуатируемого строения на общей площади 200 кв. м. В обоих случаях обошлось без пострадавших.