Не сумев помириться с любимой, житель Ангарска разгромил и поджег квартиру ее подруги

В надежде помириться с любимой, житель Ангарска разгромил и поджег квартиру ее подруги. Как так получилось? Ранее судимый 35-летний мужчина, повздорив со своей второй половинкой, бросился на ее поиски — искал прощения. Он обошел всевозможные места, где она могла находиться, однако все было безуспешно.
— Не обнаружив женщину, он вспомнил о съемной квартире ее подруги, куда мог спокойно войти. Не застав никого дома, начал ломать мебель, поджигать вещи. С его слов, видел, как ткань тлеет, но не заметил открытого огня, поэтому спокойно покинул помещение, — сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
Следователи завели уголовное дело. ГУ МВД по Иркутской области.
Однако позже начался пожар, пламя успело поразить около пяти квадратов. Как стало известно КП-Иркутск, специалистам удалось быстро потушить огонь, для обеспечения безопасности из здания эвакуировали 22 человека.
Никто не пострадал, не считая той самой квартиры. Мужчине предстоит ответить за преступление, сейчас следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка из мести сожгла лодку экс-мужа и случайно спалила свой дом.