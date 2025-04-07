Не сумев помириться с любимой, житель Ангарска разгромил и поджег квартиру ее подруги

В надежде помириться с любимой, житель Ангарска разгромил и поджег квартиру ее подруги. Как так получилось? Ранее судимый 35-летний мужчина, повздорив со своей второй половинкой, бросился на ее поиски — искал прощения. Он обошел всевозможные места, где она могла находиться, однако все было безуспешно.