Магнитная буря 9 апреля 2025: что происходит на Солнце и к чему готовиться

Помимо солнечной активности, важно учитывать и атмосферное давление, которое тоже влияет на самочувствие. 9 апреля 2025 года давление в Москве будет низким — около 741 мм ртутного столба (при норме 755−765 мм). Это может привести к слабости, сонливости, головным болям, снижению работоспособности. А вот в Санкт-Петербурге давление будет нормальным — 754 мм ртутного столба, так что жителям Северной столицы можно чувствовать себя комфортнее.