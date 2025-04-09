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В Башкирии из воды вытащили тело пропавшего 57-летнего мужчины

Пропавшего мужчину нашли в Баймакском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии прекратили поиски 57-летнего мужчины из деревни Кульчурово. Сельчанин уехал на рыбалку на озеро Талкас, но так и не вернулся, несмотря на то, что за окном была ночь. Обеспокоенная семья мужчины обратилась за помощью к спасателям.

С рассветом сотрудники МЧС выехала на озеро. Водолазы нашли тело мужчины и извлекли его из воды.

— Погибший передан сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — добавили в МЧС по Башкирии.

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