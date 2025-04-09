В Башкирии из воды вытащили тело пропавшего 57-летнего мужчины

В Баймакском районе Башкирии прекратили поиски 57-летнего мужчины из деревни Кульчурово. Сельчанин уехал на рыбалку на озеро Талкас, но так и не вернулся, несмотря на то, что за окном была ночь. Обеспокоенная семья мужчины обратилась за помощью к спасателям.