В Башкирии из воды вытащили тело пропавшего 57-летнего мужчины

В Баймакском районе Башкирии прекратили поиски 57-летнего мужчины из деревни Кульчурово. Сельчанин уехал на рыбалку на озеро Талкас, но так и не вернулся, несмотря на то, что за окном была ночь. Обеспокоенная семья мужчины обратилась за помощью к спасателям.
С рассветом сотрудники МЧС выехала на озеро. Водолазы нашли тело мужчины и извлекли его из воды.
— Погибший передан сотрудникам полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — добавили в МЧС по Башкирии.
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