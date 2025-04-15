Алиханов: решение по долгу Segezha Group найдено

Вопрос урегулирования задолженности Segezha Group был успешно согласован с владельцами компании и её кредиторами, при содействии Центробанка, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании у президента Владимира Путина.
Он отметил, что ранее обсуждался проект, связанный с Segezha Group, и по итогам взаимодействия с заинтересованными сторонами удалось найти приемлемое решение. В качестве следующего шага планируется аналогичная работа с другим крупным лесопромышленным холдингом — ГК УЛК из Архангельской области, которая также сталкивается с серьезной долговой нагрузкой.
По словам министра, предполагается рассмотреть меры реструктуризации и возможность участия банков в капитале компании. Алиханов отдельно поблагодарил Центробанк за поддержку при решении ситуации с Segezha. На конец 2023 года её чистый долг составлял 122,6 млрд рублей.