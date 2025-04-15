Алиханов: решение по долгу Segezha Group найдено

Он отметил, что ранее обсуждался проект, связанный с Segezha Group, и по итогам взаимодействия с заинтересованными сторонами удалось найти приемлемое решение. В качестве следующего шага планируется аналогичная работа с другим крупным лесопромышленным холдингом — ГК УЛК из Архангельской области, которая также сталкивается с серьезной долговой нагрузкой.