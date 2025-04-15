Пожар вспыхнул на кладбище в Бурятии 15 апреля

Пожар вспыхнул на кладбище в Бурятии сегодня, 15 апреля. Как стало известно КП-Иркутск захоронения окутаны огнем в небольшом селе Поселье, что в Иволгинском районе. Причиной несчастья, возможно, мог стать пал травы.
— На месте работают пожарные подразделения, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в ГУ МЧС по Бурятии.
Площадь пожара пока точно не сообщается в ведомстве. Однако в пабликах Бурятии есть информация, что огонь окутал 300 квадратов. Кроме этого, якобы есть угроза распространения.
Стоит отметить, что гидрометцентр Бурятии предупреждал местных жителей о неустойчивой погоде: холода сменились жарой до +25 градусов. А после по республике прошел ветер с порывами до 24 м/с.