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Двух горняков удалось спасти из-под завалов в шахте «Садкинская» Ростовской области

В Ростовской области успешно завершилась операция по спасению двух шахтёров, которые оказались под завалами на шахте «Садкинская».

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно от временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря.

По его словам, операция по спасению была завершена около пяти часов утра. Шахтёров обнаружили в изолированном участке, который оказался отрезан от остальной части шахты после обвала породы. Не смотря на то, что они находились под землей сутки шахтеры находятся в удовлетворительном состоянии и уже отправлены домой.

Напомним, что инцидент произошёл на шахте ранним утром 15 апреля. Всего на поверхность были подняты 75 человек, двое оставались под завалами. Ранее сообщалось, что еще в 2024 году на шахте были обнаружены нарушения.

По факту несоблюдения правил безопасности на опасных производственных объектах, расположенных в регионе, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура Ростовской области проводит проверку по данному факту.