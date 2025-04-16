Двух горняков удалось спасти из-под завалов в шахте «Садкинская» Ростовской области

По его словам, операция по спасению была завершена около пяти часов утра. Шахтёров обнаружили в изолированном участке, который оказался отрезан от остальной части шахты после обвала породы. Не смотря на то, что они находились под землей сутки шахтеры находятся в удовлетворительном состоянии и уже отправлены домой.