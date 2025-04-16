Из-за чего эвакуировали детский сад в Южном Городе близ Самары?

В четверг рядом с Самарой в микрорайоне Южный Город произошёл природный пожар. По данным МЧС России, загорелась сухая трава и камыш — типичная ситуация для весеннего сезона, особенно в условиях сухой и ветреной погоды. Пожар начался в непосредственной близости от территории, где находятся жилые дома и детский сад.