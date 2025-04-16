Из-за чего эвакуировали детский сад в Южном Городе близ Самары?

В четверг рядом с Самарой в микрорайоне Южный Город произошёл природный пожар. По данным МЧС России, загорелась сухая трава и камыш — типичная ситуация для весеннего сезона, особенно в условиях сухой и ветреной погоды. Пожар начался в непосредственной близости от территории, где находятся жилые дома и детский сад.
На момент возгорания площадь активного горения составляла 0,1 га, позже она увеличилась до 0,45 га. Благодаря оперативным действиям спасателей, открытое горение удалось ликвидировать, не допустив перехода огня на здания.
Из-за сильного задымления, которое быстро распространилось из-за ветра, было принято решение об экстренной эвакуации воспитанников и сотрудников детского сада «Волжская жемчужина». В общей сложности здание покинули 336 человек. Это было сделано в целях безопасности — в первую очередь, из-за угрозы отравления продуктами горения.
К тушению привлекли значительные силы. В ликвидации последствий участвовали более 70 человек личного состава и 26 единиц техники.
Оперативную координацию действий на месте осуществляли прокурор Волжского района Руслан Митерев и глава администрации Волжского района Александр Шарков.
По информации МЧС, пострадавших в результате происшествия нет. Детей и сотрудников детсада оперативно разместили в безопасном месте.
По последним данным, пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Угрозы для жителей и объектов инфраструктуры нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.