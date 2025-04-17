В Комсомольске-на-Амуре сбили 11-летнего велосипедиста

— Если вы выезжаете со двора, то будьте готовы, что перед вами может появиться пешеход или лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности. По правилам дорожного движения водитель должен уступить им дорогу (п. 8.3 ПДД РФ), — напомнили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.