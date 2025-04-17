В Комсомольске-на-Амуре сбили 11-летнего велосипедиста

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль Nissan Note сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло накануне на Интернациональном проспекте, 39 на выезде из двора. 62-летний автомобилист выезжал на дорогу, а ребенок в этот момент пересекал территорию. Его доставили в больницу для установления диагноза.
— Если вы выезжаете со двора, то будьте готовы, что перед вами может появиться пешеход или лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности. По правилам дорожного движения водитель должен уступить им дорогу (п. 8.3 ПДД РФ), — напомнили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
Ранее в Комсомольске-на-Амуре начинающий водитель с двумя месяцами стажа сбил 8-летнего ребенка, ехавшего через переход на детском самокате.