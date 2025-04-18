ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на территории Алушты и Ялты

Согласно документу от 25 августа 1947 года, он служил в карательных органах нацисткой Германии и принимал участие в расстрелах, казнив 28 человек в Алуште, а также 40 в Ялте. Основной мотив репрессий заключался в принадлежности жертв к еврейскому этносу или связи с партизанами. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, причем, целыми семьями.