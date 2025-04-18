ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов на территории Алушты и Ялты

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю продолжает работу по рассекречиванию документов о злодеяниях нацистских оккупантов и их пособников на территории Крыма в период с 1941 по 1944 годы.
Недавно был раскрыт протокол допроса сотрудника полиции безопасности и СД, участвовавшего в расстрелах советских граждан в Алуште и Ялте.
Согласно документу от 25 августа 1947 года, он служил в карательных органах нацисткой Германии и принимал участие в расстрелах, казнив 28 человек в Алуште, а также 40 в Ялте. Основной мотив репрессий заключался в принадлежности жертв к еврейскому этносу или связи с партизанами. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, причем, целыми семьями.
Участие в расстрелах, по словам обвиняемого, было прибыльным: вещи, снятые с казненных, распределялись между сотрудниками полиции. Казни происходили до 9 апреля 1944 года, когда Красная армия начала освобождение Крыма. Обвиняемый был арестован и приговорен к 25 годам лишения свободы.
Ранее мы писали, ФСБ рассекретила документы об обращении нацистов с военнопленными в Крыму. В них описана работа зондеркоманд в лагерях советских военнопленных.