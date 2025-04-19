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В Уфе возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Следственный отдел по Советскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту аварии с участием пассажирского автобуса, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Информацию о ДТП выявили во время мониторинга социальных медиа. Как сообщал МК, сегодня около 10:30 автобус Ford Transit, двигавшийся по маршруту № 171 по проспекту Октября к остановке «Универмаг Уфа», выехал на встречную полосу и наехал на два припаркованных автомобиля Opel Zafira и Lada Granta. В легковых машинах никого не было. Водителя и троих пассажиров автобуса госпитализировали. Прокуратура города проводит проверку случившегося.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным, во время движения водителю автобуса стало плохо, и он потерял сознание.