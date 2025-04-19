В Уфе возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Информацию о ДТП выявили во время мониторинга социальных медиа. Как сообщал МК, сегодня около 10:30 автобус Ford Transit, двигавшийся по маршруту № 171 по проспекту Октября к остановке «Универмаг Уфа», выехал на встречную полосу и наехал на два припаркованных автомобиля Opel Zafira и Lada Granta. В легковых машинах никого не было. Водителя и троих пассажиров автобуса госпитализировали. Прокуратура города проводит проверку случившегося.