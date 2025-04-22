В Уфе подростки пытались унести памятник многодетной матери

В Уфе полицейские задержали четверых молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет, которые повредили «Памятник счастливой семье» у торгового комплекса «Мир». Они уронили скульптуру матери и пытались ее унести. Все это вандалы снимали на видео.
Как рассказали в МВД Башкирии, сотрудники уголовного розыска Отдела полиции № 7 во время несения службы проезжали по улице Бессонова полицейские и обратили внимание на трех девушек и одного юношу, которые тащили одну из статуй арт-объекта.
«Судя по их поведению, они пытались спрятать ее. Все доставили в отдел. С ними проводятся профилактические беседы. Также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.
В администрации Советского района Уфы назвали этот акт вандализма «возмутительным» и напомнили об ответственности, которая грозит за подобные деяния.