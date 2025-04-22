В Уфе подростки пытались унести памятник многодетной матери

В Уфе полицейские задержали четверых молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет, которые повредили «Памятник счастливой семье» у торгового комплекса «Мир». Они уронили скульптуру матери и пытались ее унести. Все это вандалы снимали на видео.