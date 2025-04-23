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Замешана звезда? За похищение жителя Самары арестовали титулованного боксера

11 марта в Самаре похитили предпринимателя Павла, связанного с рынком недвижимости. Спустя полтора месяца в числе подозреваемых — известный спортсмен, чемпион мира по муай-тай.

В деле о похищении самарского бизнесмена Павла появился неожиданный фигурант — титулованный боксер. Об этом сообщило информагенство URA.RU.

Как стало известно этому изданию, в Екатеринбурге по подозрению в похищении человека задержан Тимур Халилов — российский боец муай-тай и кикбокса, чемпион мира 2016 года и интерконтинентальный чемпион 2019 года по версии WMC I-1. Он выступал в полулегкой весовой категории и считался одним из ярких представителей профессионального ринга.

По информации издания, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил Халилова под стражу до 18 мая. Как именно спортсмен оказался замешан в уголовном деле, пока неизвестно. Но его имя уже фигурирует в материалах следствия.

Увезли за 800 км.

Преступление произошло в Самаре. По данным следствия, 11 марта бизнесмена Павла насильно посадили в машину, избили и увезли в Екатеринбург — за 800 километров от дома. Трое суток мужчину держали в запертой квартире на улице Избирателей в микрорайоне Уралмаш.

Освободить заложника удалось лишь после спецоперации ФСБ. Силовики вышли на след преступников и провели задержание. По информации появившейся в СМИ, у родных потерпевшего выкупа не просили, мотивы похитителей остаются не до конца ясными.

Похищение организовали рецидивисты.

Первоначально по делу были задержаны двое мужчин — Гела Гуледани и Андрей Густугульдин. Как сообщалось в публикации следственного комитета, оба — ранее судимые рецидивисты. В их послужном списке — кражи, разбой и другие преступления. Именно их следствие считает непосредственными исполнителями похищения и незаконного удержания самарца.

Теперь к ним присоединился и спортсмен. Расследование ведется по части 2 статьи 126 УК РФ — «Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предполагает до 12 лет лишения свободы.