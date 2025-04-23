Замешана звезда? За похищение жителя Самары арестовали титулованного боксера

Как стало известно этому изданию, в Екатеринбурге по подозрению в похищении человека задержан Тимур Халилов — российский боец муай-тай и кикбокса, чемпион мира 2016 года и интерконтинентальный чемпион 2019 года по версии WMC I-1. Он выступал в полулегкой весовой категории и считался одним из ярких представителей профессионального ринга.