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Из уфимских бань в центре города эвакуировали 250 человек

Сотрудники МЧС Башкирии выехали по повышенному рангу пожара в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы из банного комплекса эвакуировали посетителей и персонал. Оказалось, что в здании произошло задымление вентиляции и сработала пожарная сигнализация.

Как сообщили в МЧС по Башкирии, из бань эвакуировали 250 человек, в их числе 30 детей. Пожарные обследовали комплекс тепловизорами и не обнаружили открытого горения, однако в вентиляционной шахте на втором этаже шел дым.

— Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России, — добавили в ведомстве.

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