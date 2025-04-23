Из уфимских бань в центре города эвакуировали 250 человек

В центре Уфы из банного комплекса эвакуировали посетителей и персонал. Оказалось, что в здании произошло задымление вентиляции и сработала пожарная сигнализация.
Как сообщили в МЧС по Башкирии, из бань эвакуировали 250 человек, в их числе 30 детей. Пожарные обследовали комплекс тепловизорами и не обнаружили открытого горения, однако в вентиляционной шахте на втором этаже шел дым.
— Пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России, — добавили в ведомстве.
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