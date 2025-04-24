Следственный комитет задержал членов преступной группировки. Подозреваемые занимались вымогательством, суммарно они присвоили себе 7 миллионов рублей предпринимателя из Владивостока. Один из членов группировки состоял в банде «Трифоновские». Сейчас задержаны двое жителей Владивостока в возрасте 43 и 48 лет, которые являются подозреваемыми в вымогательстве по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ. «В период с февраля по апрель 2025 года во Владивостоке мужчины не один раз высказывали требования в адрес предпринимателя о передачи им денег в размере 7 миллионов рублей. Также фигуранты угрожали тем, что будут применять насилие в адрес предпринимателя», — прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю. Мужчины были задержаны согласно статьи 91 УПК РФ. Ходатайство будет направлено в суд, фигуранты под стражей.