Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подъезде многоквартирного дома на юго-востоке Москвы обрушился пол

На юго-востоке Москвы обвалился пол в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Источник: РИА "Новости"

«Ни выйти, ни войти», — сокрушается жительница дома.

Как уточнили местные жители, нижний этаж подтапливает уже несколько лет. Обвал пола — последствие постоянной влажности в помещении.

На место происшествия приехали спасатели МЧС России. В результате было принято решение временно перекрыть дыру в полу широкими деревянными досками.

В марте в Якутии пострадали две жительницы аварийного дома. Как рассказали активисты из движения «Народный фронт», в здании 1950 года постройки давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, а в помещениях стоит вода, которую гражданам приходится откачивать.

Одна из пострадавших рассказала, что несколько раз ломала конечности из-за прогнивших полов. Другая женщина заболела астмой из-за грибка в стенах здания. При этом размер коммунальных платежей для жителей аварийного дома составляет 11 тысяч рублей ежемесячно.