В подъезде многоквартирного дома на юго-востоке Москвы обрушился пол

В марте в Якутии пострадали две жительницы аварийного дома. Как рассказали активисты из движения «Народный фронт», в здании 1950 года постройки давно сгнили полы, осыпаются и покрыты крупными трещинами потолки и стены, а в помещениях стоит вода, которую гражданам приходится откачивать.