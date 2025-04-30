Уфа расширилась на новые территории

На очередном заседании городского совета Уфы было принято решение о расширении административных границ столицы. Согласно утвержденному документу, в состав городского округа войдет территория площадью 5,2 гектара, ранее относящаяся к Благовещенскому району Башкирии. На этой земле расположен поселок Керамика, включающий жилые строения и объекты коммунального хозяйства.
В мэрии отметили, что решение о перераспределении границ было согласовано с представительными органами обоих муниципальных образований. На реализацию данного проекта из городской казны планируется выделить 700 тысяч рублей.
Известно, что поселок Керамика был основан в 1959 году как жилой комплекс для сотрудников УМПО. На протяжении десятилетий населенный пункт существовал без четкого административно-территориального статуса, что вызывало многочисленные сложности в обеспечении его жителей необходимыми услугами.
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