Уфа расширилась на новые территории

Известно, что поселок Керамика был основан в 1959 году как жилой комплекс для сотрудников УМПО. На протяжении десятилетий населенный пункт существовал без четкого административно-территориального статуса, что вызывало многочисленные сложности в обеспечении его жителей необходимыми услугами.