Угандийская судья международного трибунала попалась на рабстве в Великобритании

«Я приговариваю вас к тюремному заключению сроком в шесть лет и четыре месяца», — говорится в заявлении судьи, вынесшего приговор Мугамбе. Согласно решению суда, женщина должна будет провести в заключении не менее половины назначенного срока, после чего оставшуюся часть наказания она отбудет условно.