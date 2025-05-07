Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе ликвидировали открытое горение на Индустриальном шоссе

МЧС проводит проливку и разбор конструкций.

Источник: Комсомольская правда

На Индустриальном шоссе в Уфе продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного возгорания. Огонь вспыхнул в административном здании днем 7 мая в лифтовой шахте между торговыми помещениями, стремительно распространившись с первоначальных 30 до 800 квадратных метров.

В связи со сложностью ситуации пожару присвоили повышенный ранг, для его локализации задействовали авиацию. По данным республиканского МЧС, с вертолета на горящее здание сбросили 30 тонн воды.

Как сообщили в ведомстве, спасателям удалось полностью устранить открытое пламя. В настоящее время специалисты проводят проливку тлеющих конструкций и разбор завалов.

Добавим, что во время пожара никто не пострадал. Ранее из здания было эвакуировано 40 человек, находившихся в здании на момент возгорания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.