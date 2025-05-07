В Уфе ликвидировали открытое горение на Индустриальном шоссе

На Индустриальном шоссе в Уфе продолжаются работы по ликвидации последствий масштабного возгорания. Огонь вспыхнул в административном здании днем 7 мая в лифтовой шахте между торговыми помещениями, стремительно распространившись с первоначальных 30 до 800 квадратных метров.
В связи со сложностью ситуации пожару присвоили повышенный ранг, для его локализации задействовали авиацию. По данным республиканского МЧС, с вертолета на горящее здание сбросили 30 тонн воды.
Как сообщили в ведомстве, спасателям удалось полностью устранить открытое пламя. В настоящее время специалисты проводят проливку тлеющих конструкций и разбор завалов.
Добавим, что во время пожара никто не пострадал. Ранее из здания было эвакуировано 40 человек, находившихся в здании на момент возгорания.
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