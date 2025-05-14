Блогер Гасанов заявил, что решил вопросы по налогам еще в 2024 году

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов, которого заочно арестовали за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег и объявили в международный розыск, утверждает, что и «все вопросы по налогам» решил в 2024 году.
«Все вопросы по налогам были закрыты еще в прошлом году», — написал он в своих соцсетях.
Гасанов сообщил, что его юристы уже разбираются в сложившейся ситуации.
По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Гасанов уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 170 миллионов рублей, а также незаконно легализовал 20 миллионов рублей для создания иллюзии законности их происхождения. Блогера заочно обвинили по статье об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Напомним, в июне 2024 года, Федеральная налоговая служба РФ обратилась в суд с иском против Гасанова из-за неуплаты налогов, что привело к заморозке его счетов. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что блогер скрывается от правосудия, а его компании прекратили свою деятельность из-за задолженностей перед государством.