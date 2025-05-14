Блогер Гасанов заявил, что решил вопросы по налогам еще в 2024 году

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы Гасанов уклонялся от уплаты налогов на общую сумму более 170 миллионов рублей, а также незаконно легализовал 20 миллионов рублей для создания иллюзии законности их происхождения. Блогера заочно обвинили по статье об отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).